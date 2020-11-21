Ученые назвали напиток, который помогает бороться с коронавирусом
Врачи заваривали травяные чаи из шалфея, периллы и кориандра после настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов. Такой напиток, по мнению специалистов, полезен для профилактики коронавируса.
Ученые назвали напиток, который помогает бороться с коронавирусом. Ученые из Института вирусологии подчеркнули, что в пандемию полезно пить чай на основе шалфея и периллы,
Врачи заваривали травяные чаи из шалфея, периллы и кориандра после настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов.
Такой напиток, по мнению специалистов, полезен для профилактики коронавируса.
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