Ученые назвали напиток, который помогает бороться с коронавирусом

Врачи заваривали травяные чаи из шалфея, периллы и кориандра после настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов. Такой напиток, по мнению специалистов, полезен для профилактики коронавируса.

Ученые назвали напиток, который помогает бороться с коронавирусом. Ученые из Института вирусологии подчеркнули, что в пандемию полезно пить чай на основе шалфея и периллы, передает РИА Новости.

Врачи заваривали травяные чаи из шалфея, периллы и кориандра после настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов.

Такой напиток, по мнению специалистов, полезен для профилактики коронавируса.