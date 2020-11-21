Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве

Отмечается, что снегопад начнется в воскресенье, 22 ноября. Температура днем будет 0.+2 градуса, ветер 5-10 м/с. Сообщается, что к вечеру ветер усилится.

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве. Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что циклон носит название «Сара», передает РИА Новости.

Отмечается, что снегопад начнется в воскресенье, 22 ноября. Температура днем будет 0.+2 градуса, ветер 5-10 м/с. Сообщается, что к вечеру ветер усилится.

Синоптик подчеркнул, что пик циклона придется на понедельник. На дорогах будет гололедица, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении.