\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
-3°
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
ЦБ USD 76.01 -0.25 21/11
ЦБ EUR 90.26 -0.09 21/11
Нал. USD 75.91 / 78.08 13:32
Нал. EUR 90.11 / 90.8 00:05
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
5 313
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
19 092
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
41 413
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
46 262
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве
Отмечается, что снегопад начнется в воскресенье, 22 ноября. Температура днем будет 0.+2 градуса, ветер 5-10 м/с. Сообщается, что к вечеру ветер усилится.

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве. Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что циклон носит название «Сара», передает РИА Новости.

Отмечается, что снегопад начнется в воскресенье, 22 ноября. Температура днем будет 0.+2 градуса, ветер 5-10 м/с. Сообщается, что к вечеру ветер усилится.

Синоптик подчеркнул, что пик циклона придется на понедельник. На дорогах будет гололедица, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении.