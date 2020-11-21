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Мэрия: школьные ступеньки, где поскользнулся и травмировался рязанец, посыпали пескосоляной смесью
После того, как рязанец поскользнулся и получил травмы, упав на ступеньки школы 60/61 на Московском, провели служебную проверку. Об этом директор школы сообщила мэрии. Напомним, упавший мужчина получил трехлодыжечный перелом с вывихом таранной и задней кости, он находится в ОКБ.

После того, как рязанец поскользнулся и получил травмы, упав на ступеньки школы 60/61 на Московском, провели служебную проверку. Об этом директор школы сообщила мэрии.

Она отметила, что из-за перепада температур и образования гололеда территорию вокруг учреждения и ступеньки обрабатывают регулярно.

«В день происшествия входные группы и дорожки также посыпали пескосоляной смесью. На здании школы есть видеокамеры, которые подтверждают этот факт», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что вопрос обработки территорий школ и детсадов находится на особом контроле управления образования.

Напомним, упавший мужчина получил трехлодыжечный перелом с вывихом таранной и задней кости, он находится в ОКБ.