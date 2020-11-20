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Мужчина получил тяжелые переломы, упав со скользкой лестницы в рязанской школе
Известно, что мужчина отводил ребенка в школу 60/61 на Московском. У пострадавшего трехлодыжечный перелом с вывихом таранной и задней кости.

Мужчина получил тяжелые переломы, упав со скользкой лестницы в рязанской школе. Об этом РЗН. инфо рассказала девушка, которая видела, что произошло.

Известно, что мужчина отводил ребенка в школу 60/61 на Московском.

«Спускаясь с лестницы он поскользнулся и теперь с тяжелыми переломали находится в больнице. При этом на лестнице не было посыпана не песка не соли, а просто был лед», — отметила девушка.

Директоры школы сообщила, что после инцидента" лестницу посыпят", а также «, посочувствовала, что все так произошло».

«А если бы это был ребенок и было что похуже? Лед не пытаются даже убрать, уж не то чтобы посыпать его», — возмутилась рязанка.

У пострадавшего трехлодыжечный перелом с вывихом таранной и задней кости. Сообщается, что он находится в ОКБ.

Девушка добавила, что после произошедшего пришла в школу за ребенком, но лестницу так и не посыпали.