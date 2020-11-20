Под Рязанью нашли тело пенсионерки, пропавшей в октябре
Напомним, женщина ушла из дома 16 октября и не вернулась. Она страдала болезнью Альцгеймера. По факту обнаружения трупа проводят доследственную проверку.
Под Рязанью нашли тело 79-летней Нины Москалевой, которая пропала в октябре. Об этом «
Пенсионерку обнаружили 19 ноября около деревни Насурово Рязанского района, где она жила.
Напомним, женщина ушла из дома 16 октября и не вернулась. Она страдала болезнью Альцгеймера.
По факту обнаружения трупа проводят доследственную проверку, признаком насильственной смерти на теле нет.