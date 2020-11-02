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В Рязанском агроуниверситете провели Всероссийскую студенческую конференцию
Цель конференции — освоение обучающимися основ профессионально-творческой деятельности, методов и приемов выполнения научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работ, развитие способностей и готовности к инновационной деятельности.

29 октября в Рязанском агротехнологическом университете имени П.А. Костычева в онлайн-формате прошла Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Научно-практические достижения молодых ученых как основа развития АПК», организатором которой выступил факультет ветеринарной медицины и биотехнологии.

Цель конференции — освоение обучающимися основ профессионально-творческой деятельности, методов и приемов выполнения научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работ, развитие способностей и готовности к инновационной деятельности.

С приветственным словом к участникам конференции обратились декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Ирина Быстрова, главный специалист отдела природопользования и экологии управления благоустройства администрации Рязани Алена Ризаева, гендиректор ООО «АПК «Русь» Григорий Яловенко.

В работе конференции приняли участие студенты факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского агроуниверситета, представители Башкирского ГАУ, Омского ГАУ, аграрного университета Северного Зауралья, Ивановской сельскохозяйственной академии, РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева и другие.

Участники затронили широкий спектр тем по целому ряду научных направлений: современные проблемы и достижения зоотехнии, актуальные вопросы ветеринарии, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства, современные аспекты рационального природопользования и защиты окружающей среды, разработка и совершенствование селекционных, экологических и технологических процессов в аквакультуре.

«Высокотехнологичный формат конференции открыл много нового и полезного участникам. Прежде всего, это возможность для повышения исследовательской активности студентов, получения опыта публичного выступления и возможность для собственного профессионального роста», — говорится в сообщении.

Организаторы конференции отметили важность такого опыта совместного обсуждения научных проблем студентами нескольких профильных учебных заведений и выразили надежду на то, что конференция станет удобной площадкой и для тех, кто делает свои первые шаги на научной стезе.

По итогам конференции материалы опубликуют в сертифицированном сборнике университета, зарегистрированном в наукометрической базе РИНЦ.