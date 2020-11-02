Николай Любимов посетил новое здание Рязанского педколледжа

Сейчас колледж располагается в здании бывшего кооперативного техникума, который прекратил свою деятельность. На ремонтные работы из областного бюджета направили 28,6 миллионов рублей.

В понедельник, 2 ноября, губернатор Николай Любимов посетил новое здание Рязанского педагогического колледжа, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор осмотрел новое здание, в котором коллектив образовательного учреждения встретил учебный год. Отмечается, что раньше преподавателям и студентам приходилось заниматься в приспособленных помещениях, не отвечающих современным требованиям.

Сейчас колледж располагается в здании бывшего кооперативного техникума, который прекратил свою деятельность. На ремонтные работы из областного бюджета направили 28,6 миллионов рублей.

Переезд совпал с освоением средств федерального гранта, который педколледж выиграл в рамках профильного национального проекта «Образование». Размер субсидий из федерального бюджета составил более 12 миллионов рублей, из областного бюджета в качестве софинансирования выделено около 6 миллионов рублей.

В рамках проекта в колледже открылись новые профессиональные мастерские по четырем направлениям: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Специальное дошкольное образование» и «Физкультура, спорт и фитнес». Губернатор посетил учебные площадки и оценил возможности современного оборудования, закупленного в ходе реализации проекта.

Мастерские оснащены интерактивными панелями, цифровыми микроскопами, компьютерами, конструкторами, необходимым спортивным инвентарем, организован мобильный планетарий.

Глава региона отметил, что в педколледже удалось создать достойную производственно-учебную базу, которая позволит значительно улучшить уровень подготовки педагогов. Губернатор подчеркнул, что обновление инфраструктуры учреждений профобразования продолжится и в дальнейшем.

«Благодаря современному оборудованию, приобретаемому в рамках национального проекта, мы можем готовить высокопрофессиональные кадры на уровне международных стандартов Worldskills. Рязанцы не раз становились призерами этих престижных соревнований. Думаю, что теперь у нас есть возможность выйти на еще более высокий уровень», — сообщил Любимов.