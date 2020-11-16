Ученые придумали способ, как быстро вывести алкоголь из организма

Для борьбы с опьянением используется глубокое учащенное дыхание. Обычно оно вызывает быстрое сокращение уровня углекислоты в крови и спустя одну-две минуты приводит к потере сознания.

Канадские ученые разработали приспособление, которое помогает быстрее протрезветь, передает «Лайф».

«Устройство напоминает небольшой чемоданчик, соединенный шлангом с дыхательной маской, и предназначено для помощи при отравлениях угарным газом». — говорится в сообщении.

Для борьбы с опьянением используется глубокое учащенное дыхание. Обычно оно вызывает быстрое сокращение уровня углекислоты в крови и спустя одну-две минуты приводит к потере сознания. При использовании приспособления подобного исхода можно избежать.

Устройство через дыхательную маску снабжает пациента смесью кислорода и углекислого газа и позволяет поддерживать учащенное дыхание в течение продолжительного времени.

Эффективность такого метода вывода алкоголя из организма испытали на пяти добровольцах, которые выпили по полстакана водки. Выяснилось, что при дыхании через устройство они трезвели в три раза быстрее, чем без него.