В Рязанской области пропала 74-летняя женщина
Как пояснили волонтеры, жительница Михайлова в конце августа ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 сантиметров, седые волосы, голубые глаза. Одежда неизвестна.
В Рязанской области пропала 74-летняя Лидия Корякина. Об этом в воскресенье, 15 ноября,
Как пояснили волонтеры, жительница Михайлова в конце августа ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165 сантиметров, седые волосы, голубые глаза. Одежда неизвестна.
Женщина дезориентирована и нуждается в медпомощи.
Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам: 112,