В Рязанской области пропала 74-летняя женщина

Как пояснили волонтеры, жительница Михайлова в конце августа ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 сантиметров, седые волосы, голубые глаза. Одежда неизвестна.

В Рязанской области пропала 74-летняя Лидия Корякина. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщил ПСО «Мещера».

Как пояснили волонтеры, жительница Михайлова в конце августа ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, седые волосы, голубые глаза. Одежда неизвестна.

Женщина дезориентирована и нуждается в медпомощи.