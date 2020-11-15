Соцсети: в Песочне насмерть сбили человека

ДТП произошло около дома №27 корпус 4 по улице Зубковой. По словам автора поста, это уже второй подобный случай за пару месяцев. Происшествие вызвала бурное обсуждение рязанцев.

В субботу, 14 ноября, в Песочне насмерть сбили человека. Фото опубликовали в группе «Рязань» «ВКонтакте».

ДТП произошло около дома №27 корпус 4 по улице Зубковой. По словам автора поста, это уже второй подобный случай за пару месяцев.

«Когда наша мэрия додумается сделать переход при наличии двух высотных домов?!» — написал рязанец.

Однако пользователи сети возразили в комментариях, отметив, что регулируемый пешеходный переход находится на расстоянии 200-300 метров от места трагедии, и даже ночью его не отключают.

Происшествие вызвала бурное обсуждение рязанцев, они стали спорить о необходимости соблюдения ПДД и создания комфортной городской среды.

Некоторые комментаторы удивились предложению сделать в месте ДТП «зебру». «Куда там идти, в поле?» — поинтересовались они. Другие высказались о том, что этот участок дороги на самом деле востребован у пешеходов и там пора сделать не только переход, но и остановку.

В полиции рассказали подробности.