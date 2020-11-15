\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 15
Пнд, 16
-2°
Втр, 17
-4°
ЦБ USD 77.33 0.22 14/11
ЦБ EUR 91.32 0.51 14/11
Нал. USD 77.31 / 79.28 12:38
Нал. EUR 91.41 / 92.3 00:16
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
21
7 281
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
29 674
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
34 853
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
35 233
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Соцсети: в Песочне насмерть сбили человека
ДТП произошло около дома №27 корпус 4 по улице Зубковой. По словам автора поста, это уже второй подобный случай за пару месяцев. Происшествие вызвала бурное обсуждение рязанцев.

В субботу, 14 ноября, в Песочне насмерть сбили человека. Фото опубликовали в группе «Рязань» «ВКонтакте».

ДТП произошло около дома №27 корпус 4 по улице Зубковой. По словам автора поста, это уже второй подобный случай за пару месяцев.

«Когда наша мэрия додумается сделать переход при наличии двух высотных домов?!» — написал рязанец.

Однако пользователи сети возразили в комментариях, отметив, что регулируемый пешеходный переход находится на расстоянии 200-300 метров от места трагедии, и даже ночью его не отключают.

Происшествие вызвала бурное обсуждение рязанцев, они стали спорить о необходимости соблюдения ПДД и создания комфортной городской среды.

Некоторые комментаторы удивились предложению сделать в месте ДТП «зебру». «Куда там идти, в поле?» — поинтересовались они. Другие высказались о том, что этот участок дороги на самом деле востребован у пешеходов и там пора сделать не только переход, но и остановку.

В полиции рассказали подробности.