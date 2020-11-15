Полиция рассказала о смертельном ДТП в Песочне

Полиция рассказала о смертельном ДТП, которое произошло вечером 14 ноября около дома №27 корпус 4 по улице Зубковой. На пешехода наехали два автомобиля.

Полиция рассказала о смертельном ДТП, которое произошло вечером 14 ноября около дома №27 корпус 4 по улице Зубковой.

По предварительной информации, примерно в 22:55 55-летний рязанец на Renault Logan сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого на пешехода наехал Kia Rio под управлением 44-летнего водителя. От полученных травм потерпевший скончался, его личность устанавливают.

Напомним, происшествие вызвало бурное обсуждение в сети.