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Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах и селах
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. Коронавирус выявили у 12220 человек.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. Коронавирус выявили у 12220 человек в

  • Рязани — 6286,
  • Рязанском районе — 511,
  • Скопине — 385,
  • Ряжске — 316,
  • Касимове — 308,
  • Рыбном — 286,
  • Сасове — 258,
  • Клепиковском районе — 211,
  • Скопинском — 203,
  • Шиловском районе — 200,
  • Рыбновском — 199,
  • Новомичуринске — 196,
  • Касимовском районе — 177,
  • Михайловском — 171,
  • Спасском районе — 171,
  • Шилове — 162,
  • Михайлове — 142,
  • Александро-Невском — 115,
  • Сараевском районе — 111,
  • Старожиловском районе — 99,
  • Александро-Невском — 98,
  • Сапожке — 90,
  • Кораблине и Старожилове — по 83,
  • Шацком районе — 82,
  • Чучкове — 80,
  • Чучковском районе — 80,
  • Захаровском — 76,
  • Сараях — 75,
  • Сасовском районе — 73,
  • Шацке — 71,
  • Спасске-Рязанском — 69,
  • Спас-Клепиках — 68,
  • Пронском районе — 62,
  • Пронске — 57,
  • Ряжском районе — 55,
  • Захарове — 54,
  • Милославском районе — 54,
  • Милославском — 51,
  • Ухолове — 50,
  • Кораблинском районе — 45,
  • Путятине — 41,
  • Путятинском районе — 39,
  • Ермиши — 32,
  • Кадоме — 30,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском — 21,
  • Сапожковском — 20,
  • Пителине — 12,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском — 9.