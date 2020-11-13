Следователи провели проверку в Рязанской гордуме

Сообщается, что сначала проверка прошла в бухгалтерии думы, а затем в кабинетах председателя гордумы Юлии Рокотянской и начальника правового управления — заместителя руководителя аппарата городской думы Александра Посельского. Напомним, ранее в Рязанской гордуме прошла прокурорская проверка.