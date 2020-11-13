Рязанец Кучаев впервые сыграл за взрослую сборную

До этого полузащитник выступал только в составе молодежной сборной. В ее составе он завоевал путевку на молодежное Евро.

Рязанец Константин Кучаев впервые сыграл за взрослую сборную России по футболу. В четверг, 12 ноября, он вышел на поле во втором тайме контрольного матча против Молдавии.

Игра завершилась нулевой ничьей

До этого полузащитник выступал только в составе молодежной сборной. В ее составе он завоевал путевку на молодежное Евро.