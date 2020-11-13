Рязанец Кучаев впервые сыграл за взрослую сборную
До этого полузащитник выступал только в составе молодежной сборной. В ее составе он завоевал путевку на молодежное Евро.
Рязанец Константин Кучаев впервые сыграл за взрослую сборную России по футболу. В четверг, 12 ноября, он вышел на поле во втором тайме контрольного матча против Молдавии.
Игра завершилась нулевой ничьей
До этого полузащитник выступал только в составе молодежной сборной. В ее составе он завоевал путевку на молодежное Евро.Ранее Кучаев рассказал об эмоциях после вызова в сборную России.