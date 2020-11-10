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Рязанец Кучаев рассказал об эмоциях после вызова в сборную России
«Впечатлений от вызова в сборную никаких толком нет. Мы только в воскресенье ночью приехали на базу и в понедельник провели первую тренировку восстановительного характера. Поэтому в принципе пока впечатлений особых я не испытываю», — отметил спортсмен.

Полузащитник ЦСКА, рязанец Константин Кучаев признался, что не испытывает сильных эмоций от вызова в национальную команду на ноябрьские матчи. Обэтом он сказал в эфире YouTube-канала сборной России.

«Впечатлений от вызова в сборную никаких толком нет. Мы только в воскресенье ночью приехали на базу и в понедельник провели первую тренировку восстановительного характера. Поэтому в принципе пока впечатлений особых я не испытываю», — отметил спортсмен.

Сборная России проведет матч с Молдавией 12 ноября. В Лиге наций россияне сыграют с Турцией 15 ноября и с Сербией 18 ноября.