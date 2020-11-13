Росприроднадзор назвал возможного виновника зловония в Рязани

В Росприроднадзор с 6 по 13 октября поступали многочисленные обращения рязанцев на регулярную вонь в городе. Больше всего жалоб пришло из Дашково-Песочни и деревни Турлатово. Именно там специалисты зафиксировали значительное превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Росприроднадзор назвал возможного виновника зловония в Рязани. Им предположительно оказался завод АО «РНПК» и еще несколько предприятий, которые до сих пор проходят проверку. Это следует из ответа на запрос, который редакция РЗН. инфо отправляла 9 ноября.

В Росприроднадзор с 6 по 13 октября поступали многочисленные обращения рязанцев на регулярную вонь в городе. Больше всего жалоб пришло из Дашково-Песочни и деревни Турлатово. Именно там специалисты зафиксировали значительное превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Эксперты проверили АО «РНПК».

«Результаты проверки показали, что в деятельности предприятия допускаются нарушения требования федеральных законов… Данные нарушения связаны с выбросами в атмосферный воздух фенола в отсутствии разрешения на выброс, а также с превышением в выбросах в атмосферный воздух установленных нормативов по аммиаку из источников, расположенных на очистных сооружениях предприятия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для устранения нарушений предприятию выданы предписания, а в отношении виновных лиц решается вопрос о привлечении их к установленной законодательством административной ответственности.

Также Росприроднадзор планировал организовать внеплановые проверки еще на трех предприятиях, которые тоже могут являться виновниками загрязнения воздуха. Это АО «Окское», АО «Павловское» и ООО «Завод ТЕХНО». Однако в проверке ведомству отказала Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура.

В ведомстве пояснили, что информация о деятельности предприятий АО «Окское» и АО «Павловское» направлена в управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям для принятия мер в рамках представленных им полномочий.

Кроме того, рязанским ЦГМС с 6 по 13 октября в городе ежедневно проводились наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на 4 стационарных постах 4 раза в сутки. Лаборатория отобрала и проанализировала 719 проб воздуха по девяти показателям.

По результатам наблюдений установлено, что наибольшие превышения были по концентрациям формальдегида в микрорайоне Строитель и взвешенных веществ в центре города.

Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, сероуглерода и фенола в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало.