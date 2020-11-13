\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 13
Сбт, 14
Вск, 15
ЦБ USD 77.33 0.22 14/11
ЦБ EUR 91.32 0.51 14/11
Нал. USD 77.31 / 78.7 15:51
Нал. EUR 91.41 / 91.7 15:00
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
7 часов назад
10
1 123
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
24 450
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
29 617
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
30 027
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Росприроднадзор назвал возможного виновника зловония в Рязани
В Росприроднадзор с 6 по 13 октября поступали многочисленные обращения рязанцев на регулярную вонь в городе. Больше всего жалоб пришло из Дашково-Песочни и деревни Турлатово. Именно там специалисты зафиксировали значительное превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Росприроднадзор назвал возможного виновника зловония в Рязани. Им предположительно оказался завод АО «РНПК» и еще несколько предприятий, которые до сих пор проходят проверку. Это следует из ответа на запрос, который редакция РЗН. инфо отправляла 9 ноября.

В Росприроднадзор с 6 по 13 октября поступали многочисленные обращения рязанцев на регулярную вонь в городе. Больше всего жалоб пришло из Дашково-Песочни и деревни Турлатово. Именно там специалисты зафиксировали значительное превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Эксперты проверили АО «РНПК».

«Результаты проверки показали, что в деятельности предприятия допускаются нарушения требования федеральных законов… Данные нарушения связаны с выбросами в атмосферный воздух фенола в отсутствии разрешения на выброс, а также с превышением в выбросах в атмосферный воздух установленных нормативов по аммиаку из источников, расположенных на очистных сооружениях предприятия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для устранения нарушений предприятию выданы предписания, а в отношении виновных лиц решается вопрос о привлечении их к установленной законодательством административной ответственности.

Также Росприроднадзор планировал организовать внеплановые проверки еще на трех предприятиях, которые тоже могут являться виновниками загрязнения воздуха. Это АО «Окское», АО «Павловское» и ООО «Завод ТЕХНО». Однако в проверке ведомству отказала Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура.

В ведомстве пояснили, что информация о деятельности предприятий АО «Окское» и АО «Павловское» направлена в управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям для принятия мер в рамках представленных им полномочий.

Кроме того, рязанским ЦГМС с 6 по 13 октября в городе ежедневно проводились наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на 4 стационарных постах 4 раза в сутки. Лаборатория отобрала и проанализировала 719 проб воздуха по девяти показателям.

По результатам наблюдений установлено, что наибольшие превышения были по концентрациям формальдегида в микрорайоне Строитель и взвешенных веществ в центре города.

Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, сероуглерода и фенола в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало.