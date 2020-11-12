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Стала известна предварительная причина пожара в «М5 Молле»
Эвакуация началась сразу после возгорания.

Пожар в торговом центре «М5 Молл» вечером в четверг, 12 ноября, начался из-за того, что подростки подожгли петарду. Об этом РЗН. инфо сообщила сотрудница торгового заведения.

По словам собеседницы, эвакуация началась сразу после возгорания.

«Не сказали, что пожар начался, просто началась эвакуация. Мы вывели покупателей и сами вышли», — рассказала она.

Женщина добавила, что дым в торговом центре увидела, когда вышла из магазина, в котором работает.

«По коридору уже был дым. Мы быстро вышли и увидели, что дым валит», — добавила собеседница.

Напомним, в четверг, 12 ноября, в Рязани загорелся «М-5 Молл». У здания рухнула часть крыши и стены. Из здания эвакуировали 250 человек.