Сгоревший в «М5 Молле» батутный центр не подлежит восстановлению

Напомним, в четверг, 12 ноября, загорелся ТЦ «М5 Молл». Пожар начался в батутном центре. Огонь охватил 500 «квадратов», пожару присваивали третий уровень сложности.

Сгоревший в «М5 Молле» батутный центр «COSMICA» не подлежит восстановлению. Об этом сообщила его администрация.

Посетителям пообещали вернуть деньги за абонементы и сертификаты.

«В пожаре никто не пострадал, и это самое главное. По словам очевидцев, пожар случился по вине посетителя ТЦ, но в этом будет разбираться следствие», — отметили представители центра.

Напомним, в четверг, 12 ноября, загорелся ТЦ «М5 Молл». Пожар начался в батутном центре.

Огонь охватил 500 «квадратов», пожару присваивали третий уровень сложности.

Посетителей ТЦ эвакуировали, пострадавших и погибших нет.