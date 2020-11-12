Сгоревший в «М5 Молле» батутный центр не подлежит восстановлению
Напомним, в четверг, 12 ноября, загорелся ТЦ «М5 Молл». Пожар начался в батутном центре. Огонь охватил 500 «квадратов», пожару присваивали третий уровень сложности.
Сгоревший в «М5 Молле» батутный центр
Посетителям пообещали вернуть деньги за абонементы и сертификаты.
«В пожаре никто не пострадал, и это самое главное. По словам очевидцев, пожар случился по вине посетителя ТЦ, но в этом будет разбираться следствие», — отметили представители центра.
Напомним, в четверг, 12 ноября, загорелся ТЦ «М5 Молл». Пожар начался в батутном центре.
Огонь охватил 500 «квадратов», пожару присваивали третий уровень сложности.
Посетителей ТЦ эвакуировали, пострадавших и погибших нет.