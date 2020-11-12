Очевидцы рассказали, где начался пожар в рязанском ТЦ
По словам очевидцев, пожар начался в батутном клубе Cosmica. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили рязанцы, люди быстро покинули помещение.
Очевидцы рассказали о пожаре в «М5 Молл». Сообщения появились в соцсети.
По словам очевидцев, пожар начался в батутном клубе Cosmica.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщили рязанцы, люди быстро покинули помещение.
По данным экстренных служб, пожар тушат по повышенному номеру сложности. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.
Все, что известно к этому часу, можно прочитать по ссылке.