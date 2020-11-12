Камера сняла начало пожара внутри ТЦ «М5 Молл»
На кадрах заметно, что люди разворачивали пожарные рукава, пытаясь потушить огонь до приезда сотрудников МЧС. Также можно увидеть, как ТЦ покидают люди, а пространство заполняет дым.
Камера видеонаблюдения сняла начало пожара внутри ТЦ «М5 Молл». На ролике видно, что возгорание началось с батутного центра «COSMICA».
На кадрах заметно, что люди разворачивали пожарные рукава, пытаясь потушить огонь до приезда сотрудников МЧС. Также можно увидеть, как ТЦ покидают люди, а пространство заполняет дым.
Напомним, огонь охватил 500 квадратных метров. Пожару присваивали третью степень сложности.
Посетителей эвакуировали. Пострадавших и погибших нет.