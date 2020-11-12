Камера сняла начало пожара внутри ТЦ «М5 Молл»

На кадрах заметно, что люди разворачивали пожарные рукава, пытаясь потушить огонь до приезда сотрудников МЧС. Также можно увидеть, как ТЦ покидают люди, а пространство заполняет дым.