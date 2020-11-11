На пожаре в Шацком районе погибли двое
Вызов поступил на пульт диспетчерской в 21:33, на место выехали два расчета. Площадь пожара составила 100 кв м, жилой дом сгорел полностью.
На пожаре в Шацком районе погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Вызов поступил на пульт диспетчерской в 21:33, на место выехали два расчета. Площадь пожара составила 100 кв м, жилой дом сгорел полностью.
На пепелище обнаружили погибших: мужчину 1953 года рождения и женщину 1952 года рождения.
Причина происшествия устанавливается.