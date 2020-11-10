В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса. Об этом во вторник, 10 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В числе новых запретов — закрытие ночных клубов

В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса. Об этом во вторник, 10 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Ограничения введут с 13 ноября до 15 января 2021 года.

Теперь студентов вузов и колледжей отправят на дистанционную форму обучения. Школьникам и студентам рекомендовали соблюдать домашний и режим и как можно меньше находиться в городе.

Кафе, бары, ночные клубы и другие заведения будут закрыты для посетителей с 23:00 до 6:00. Однако предприятиям разрешено работать на вынос. Курьерская доставка также будет работать круглосуточно.

В театрах и кинотеатрах ввели правило вместимости зала. В них должно быть не больше 25% людей.

Проведение массовых спортивных мероприятий с участием зрителей разрешили только при согласовании с ведомствами.

Временно приостанавили работу детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита.