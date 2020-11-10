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В Москве отменят новогодние гуляния
Ранее в столице ввели новые ограничения из-за коронавируса. Ограничения введут с 13 ноября до 15 января 2021 года.

В Москве в этом году из-за пандемии коронавируса отменят новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали, пишет РБК со ссылкой на источники в столичном правительстве.

Ранее в столице ввели новые ограничения из-за коронавируса. Об этом во вторник, 10 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Ограничения введут с 13 ноября до 15 января 2021 года.

В числе новых запретов — работа кафе, баров, ночных клубов и других заведений. Они будут закрыты для посетителей с 23:00 до 6:00.