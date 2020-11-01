Следователи возбудили уголовное дело после взрыва гранаты на рынке в Коврове

По версии следствия, мужчина прибыл в торговый центр «Рынок Октябрьский», чтобы выяснить отношения со знакомой. Во время конфликта у него сдетонировала находящаяся при нем граната.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «е», части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) в отношении 43-летнего жителя города Ковров, который взорвал гранату на местном рынке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СУ СКР.

По версии следствия, мужчина прибыл в торговый центр «Рынок Октябрьский», чтобы выяснить отношения со знакомой. Во время конфликта у него сдетонировала находящаяся при нем граната.

Подозреваемый и еще два человека получили травмы. Их доставили в городскую больницу

На место выехал руководитель следственного управления СК России по Владимирской области Артем Кулаков. В ТРЦ работает группа разминирования ОМОН регионального Управления Росгвардии.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее появились фото с места происшествия.