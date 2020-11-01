Фото: во Владимирской области мужчина взорвал гранату на рынке
Взрыв произошел на втором этаже Октябрьского рынка. Пострадали три человека — двое мужчин и женщина.
В городе Ковров Владимирской области мужчина взорвал гранату на рынке. Об этом сообщил «
Отмечается, что взрыв произошел на втором этаже Октябрьского рынка. Пострадали три человека — двое мужчин и женщина. Одному из пострадавших оторвало руку.
По предварительной информации, злоумышленник взорвал гранату из-за ревности к женщине.
Следователи возбудили уголовное дело.
Фото «