Фото: во Владимирской области мужчина взорвал гранату на рынке

Взрыв произошел на втором этаже Октябрьского рынка. Пострадали три человека — двое мужчин и женщина.

В городе Ковров Владимирской области мужчина взорвал гранату на рынке. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что взрыв произошел на втором этаже Октябрьского рынка. Пострадали три человека — двое мужчин и женщина. Одному из пострадавших оторвало руку.

По предварительной информации, злоумышленник взорвал гранату из-за ревности к женщине.

Следователи возбудили уголовное дело.