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Житель сгоревшего скопинского села рассказал о погибших животных
У сельчанина сгорел дом, в который он заселился в этом году.

Житель сгоревшего скопинского села Шелемишевские хутора Алик Гаджимамагомедов рассказал о погибших животных. По словам мужчины, спастись удалось собаке и кошке, овцы выбраться не смогли.

В среду, 7 октября, когда в воинской части начался пожар и раздались первые взрывы, Гаджимамагомедов с супругой был на работе, дома находились его теща и старший ребенок. Они забрали документы и уехали к родственникам в другую деревню. В этот же день хозяин вернулся в дом и выпустил кошку, отвязал от цепи собаку. Животные сразу убежали.

Мужчина пытался спасти овец и открыл им сарай, но те не выбрались из него. Огонь уничтожил и фруктовый сад.

У сельчанина сгорел дом, в который он заселился в этом году. Дом мужчина строил три года: предыдущий также сгорел.

«Будто война прошла», — говорит Алик Гаджимамагомедов, собирая на участке осколки снарядов.