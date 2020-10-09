За неделю в Рязани подорожал сахар и подешевели огурцы
Незначительно цены увеличились на рыбу.
За неделю, с 29 сентября по 5 октрября, в Рязани на 6 процентов подорожал сахар. Данные приводит Рязаньстат.
Незначительно цены увеличились на рыбу мороженую неразделанную, яйца куриные.
Подешевели следующие продукты:
- Огурцы свежие на 9%;
- Капуста белокочанная свежая на 6%;
- Яблоки на 5,2%
- Морковь на 3,7%
- Конфеты мягкие, глазированные шоколадом на 2,3%;
- Картофель на 1,8%;
- Лук репчатый на 1,6%;
- Пшено на 1,4%;
- Помидоры свежие на 1,2%;
- консервы овощные для детского питания на 1,1%.