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За неделю в Рязани подорожал сахар и подешевели огурцы
Незначительно цены увеличились на рыбу.

За неделю, с 29 сентября по 5 октрября, в Рязани на 6 процентов подорожал сахар. Данные приводит Рязаньстат.

Незначительно цены увеличились на рыбу мороженую неразделанную, яйца куриные.

Подешевели следующие продукты:

  • Огурцы свежие на 9%;
  • Капуста белокочанная свежая на 6%;
  • Яблоки на 5,2%
  • Морковь на 3,7%
  • Конфеты мягкие, глазированные шоколадом на 2,3%;
  • Картофель на 1,8%;
  • Лук репчатый на 1,6%;
  • Пшено на 1,4%;
  • Помидоры свежие на 1,2%;
  • консервы овощные для детского питания на 1,1%.