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Врач рассказал о связи витамина D с коронавирусом
Осенью и зимой из-за уменьшения солнечной активности россияне недополучают этот витамин.

Врач и телеведущий Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik рассказал о связи витамина D с коронавирусом. По его словам, недостаток этого витамина может повлиять на рост заболеваемости.

Малоземов пояснил, что низкий уровень витамина D снижает иммунитет. Осенью и зимой из-за уменьшения солнечной активности россияне недополучают этот витамин. Восполнить нехватку можно за счет питания. Так, врач посоветовал включить в свой рацион рыбу и морепродукты.

«Можно не покупать дорогие разновидности, главное, чтобы рыба была жирной и морской. Здесь хорошо годится сельдь, лишь бы не слишком соленая, еще лосось и скумбрия», — сказал специалист.

Он также добавил, что большинству следует принимать витамин D дополнительно.