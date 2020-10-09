Врач назвала продукты, от которых стоит отказаться в пандемию

Специалист посоветовала исключить из рациона сахар.

Врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина заявила, что в период пандемии коронавируса лучше отказаться от фастфуда, консервов и жареной пищи. Об этом передает РИА Новости .

Также специалист заявила, что не лишним будет исключить из рациона сахар, так как он плохо влияет на стенки сосудов.

Ненастина посоветовала полностью отказаться от консервов, поскольку такие переработанные продукты обделены питательной ценностью.

Витамины и минералы врач порекомендовала получать из овощей и салатной зелени. Также она посоветовала включить в рацион рыбу, морепродукты, молочную продукцию, птицу.

По ее словам, в рационе пожилых должно быть достаточное количество белка, витаминов.

«Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать», — добавила врач.