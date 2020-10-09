Власти обновили данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировано 8728 человек.
В пятницу, 9 октября, власти обновили данные о коронавирусе в рязанских городах и селах. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировано 8728 человек в
- Рязани — 4535,
- Рязанском районе — 400,
- Ряжске — 243,
- Скопине — 242,
- Рыбном — 225,
- Касимове — 209,
- Сасове — 201,
- Новомичуринске — 162,
- Шиловском районе — 159,
- Скопинском — 149,
- Рыбновском районе — 149,
- Касимовском — 138,
- Клепиковском районе — 137,
- Спасском — 136,
- Михайловском районе — 127,
- Шилове — 109,
- Михайлове — 89,
- Александро-Невском — 77,
- Сараевском районе — 72,
- Александро-Невском — 64,
- Старожиловском районе — 62,
- Сапожке — 58,
- Сасовском районе — 57,
- Кораблине — 54,
- Шацком районе — 54,
- Пронском районе — 52,
- Старожилове — 52,
- Спасске-Рязанском — 50,
- Сараях — 48,
- Захаровском районе — 46,
- Шацке — 43,
- Пронске — 40,
- Ряжском районе — 40,
- Милославском — 38,
- Спас-Клепиках — 37,
- Чучкове — 36,
- Чучковском районе — 36,
- Кораблинском — 33,
- Захарове — 32,
- Ухолове — 31,
- Путятинском районе — 27,
- Ермишинском — 25,
- Кадоме и Путятине — по 24,
- Ермиши — 20,
- Сапожковском районе — 13,
- Пителинском — 9,
- Кадомском — 7,
- Пителине — 6.