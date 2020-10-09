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Власти обновили данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировано 8728 человек.

В пятницу, 9 октября, власти обновили данные о коронавирусе в рязанских городах и селах. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировано 8728 человек в

  • Рязани — 4535,
  • Рязанском районе — 400,
  • Ряжске — 243,
  • Скопине — 242,
  • Рыбном — 225,
  • Касимове — 209,
  • Сасове — 201,
  • Новомичуринске — 162,
  • Шиловском районе — 159,
  • Скопинском — 149,
  • Рыбновском районе — 149,
  • Касимовском — 138,
  • Клепиковском районе — 137,
  • Спасском — 136,
  • Михайловском районе — 127,
  • Шилове — 109,
  • Михайлове — 89,
  • Александро-Невском — 77,
  • Сараевском районе — 72,
  • Александро-Невском — 64,
  • Старожиловском районе — 62,
  • Сапожке — 58,
  • Сасовском районе — 57,
  • Кораблине — 54,
  • Шацком районе — 54,
  • Пронском районе — 52,
  • Старожилове — 52,
  • Спасске-Рязанском — 50,
  • Сараях — 48,
  • Захаровском районе — 46,
  • Шацке — 43,
  • Пронске — 40,
  • Ряжском районе — 40,
  • Милославском — 38,
  • Спас-Клепиках — 37,
  • Чучкове — 36,
  • Чучковском районе — 36,
  • Кораблинском — 33,
  • Захарове — 32,
  • Ухолове — 31,
  • Путятинском районе — 27,
  • Ермишинском — 25,
  • Кадоме и Путятине — по 24,
  • Ермиши — 20,
  • Сапожковском районе — 13,
  • Пителинском — 9,
  • Кадомском — 7,
  • Пителине — 6.