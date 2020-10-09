В сентябре в Рязанской области родились Тамерлан, Елисей и Стефания

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, как назвали родившихся в сентябре детей.

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, как назвали родившихся в сентябре детей. Чаще всего мальчикам давали имена: Александр, Михаил, Дмитрий, Сергей, Иван, Матвей и Никита. Среди имен девочек популярны: Виктория, София, Анастасия, Елизавета, Мария, Вероника, Алиса, Дарья и Полина.

В сентябре в регионе родились мальчики с редкими именами: Тамерлан, Елисей, Валерий, Василий, Герман, Григорий, Леонид, Мирослав, Филипп, Станислав. Редкие имена девочек — Мелисса, Пелагея, Юлианна, Стефания, Валентина, Виолетта, Кира, Влада, Любовь.