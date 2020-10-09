В Рязанской области проверили АЗС

В регионе по поручению правительства проверили три сетевых АЗС.

В Рязанской области проверили АЗС. Проверки также проводились в более чем 60 регионах страны. Об этом пишет ГТРК « Ока ».

В регионе по поручению правительства проверили три сетевых АЗС с привлечением специалистов Тульского центра метрологии и стандартизации. Недолива там не выявили.

На заправках провели инспекционные поверки топливораздаточных рукавов. Согласно заключению экспертизы, при реализации нефтепродуктов требования соблюдались.