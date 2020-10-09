В Рязани прошли выставочно-просветительские мероприятия к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина

Мероприятия организовали под эгидой Министерства культуры России.

С 1 по 3 октября в Рязанской области прошли выставочно-просветительские мероприятия к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Их организовали под эгидой Министерства культуры России.

В мероприятия участвовали статс-секретарь — заместитель министра культуры России Алла Манилова, губернатор Рязанской области Николай Любимов, директор Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук Вадим Полонский, директор Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля Дмитрий Бак, руководитель Есенинского научного центра Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, доктор филологических наук Ольга Воронова, ректор Рязанского госуниверситета имени Сергея Есенина, доктор исторических наук Андрей Минаев и директора литературных музеев России.

Участники мероприятий обсудили

реализацию основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня рождения Есенина;

реализацию выставочных проектов к памятной дате,

подготовку научных материалов для издания Есенинской энциклопедии;

организацию Всероссийского есенинского праздника поэзии и выставки в воссозданном объекте Государственного музея-заповедника Сергея Есенина — Каретном дворе.

2 октября в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького открылась выставка из фондов Государственного музея истории российской литературы имени Даля «Живите так, как вас ведет звезда…» Экспозиция рассказывает о ключевых эпизодах биографии Есенина, объединяя их образом «рождения звезды». Ее герой — «звездный пришелец», человек особого типа сознания, имеющий связь со Вселенной. Сюжеты выставки проводят посетителя по «звездному пути» поэта через основные символы его творчества.

«Образы небесных светил присутствуют во многих лирических произведениях поэта, — рассказали организаторы. — В свою звезду, в свое предназначение всегда верил; в конце жизни, словно предчувствуя беду, писал: „Гори, звезда моя, не падай…“ Для поэта исключительно важны космогонические и религиозные представления, укорененные в славянских культурах, хотя его собственное понимание христианства является глубоко оригинальным».

3 октября гости посетили село Константиново и приняли участие во Всероссийском есенинском празднике поэзии, посвященном 125-летию поэтм «Русь моя, милая родина …»