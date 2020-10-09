В Рязани на маршрут вышел один из 50 московских автобусов

Автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, системой слежения ГЛОНАСС, звуковым оповещением об остановках, информационным табло, кондиционером.

В пятницу, 9 октября, в Рязани на маршрут вышел один из 50 московских автобусов, сообщили в группе «Рязань, транспорт и не только».

Напомним, автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, системой слежения ГЛОНАСС, звуковым оповещением об остановках, информационным табло, кондиционером.

Всего Рязань получит 50 «новых» автобусов из Москвы. Транспорт в хорошем состоянии, автобусам менее 10 лет.

Столица переходит на электробусы, поэтому стало возможным отправить автобусы в соседние регионы.