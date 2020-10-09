В Рязани изменят конечную остановку маршрутки №30
Транспортное обслуживание проживающих по улице Березовой будут обеспечивать маршруты №№23, 70, 71.
В Рязани изменят конечную остановку маршрутки №30. Соответствующее решение приняли на заседании Общественного совета при управлении транспорта администрации Рязани, сообщил
Конечную остановку маршрута предложили сделать в районе нового здания БСМП со стороны улицы Гоголя. Члены совета приняли положительное решение по этому вопросу.
Отмечается, что транспортное обслуживание проживающих по улице Березовой будут обеспечивать маршруты №№23, 70, 71.