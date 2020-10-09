В Рязани изменят конечную остановку маршрутки №30

Транспортное обслуживание проживающих по улице Березовой будут обеспечивать маршруты №№23, 70, 71.

В Рязани изменят конечную остановку маршрутки №30. Соответствующее решение приняли на заседании Общественного совета при управлении транспорта администрации Рязани, сообщил сайт мэрии.

Конечную остановку маршрута предложили сделать в районе нового здания БСМП со стороны улицы Гоголя. Члены совета приняли положительное решение по этому вопросу.

Отмечается, что транспортное обслуживание проживающих по улице Березовой будут обеспечивать маршруты №№23, 70, 71.