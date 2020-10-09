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В России предложили штрафовать на пять тысяч за парковку на газоне
Кроме того, рассматривается возможность штрафовать автомобилистов заочно

Автомобилистов предложили штрафовать за парковку на газоне. Об этом сообщил портал «Avtovesti».

На пять тысяч рублей предложили штрафовать водителей за парковку на газоне или детских площадках, также рассматривается возможность наказать нарушителей, бросивших машины.

Обсуждать новый КоАП РФ начали уже в прошлом году, сообщил 74.ru. В первой редакции рассматривали возможность серьезно повысить тарифы за превышение скорости на 20-40 километров в час. Во второй редакции предлагают наказывать тех, кто паркуется на газонах или детских площадках.

Также рассматривают возможность штрафовать автомобилистов заочно: очевидец может снять фото или видео нарушения, штраф в таком случае получит владелец машины.

Кроме того, предлагается ввести штраф до 2 тысяч рублей за мойку транспортного средства во дворе. Штраф до 3 тысяч рублей могут ввести за оставление разукомплектованных транспортных средств.