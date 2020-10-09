В России предложили штрафовать на пять тысяч за парковку на газоне

Автомобилистов предложили штрафовать за парковку на газоне. Об этом сообщил портал «
На пять тысяч рублей предложили штрафовать водителей за парковку на газоне или детских площадках, также рассматривается возможность наказать нарушителей, бросивших машины.
Обсуждать новый КоАП РФ начали уже в прошлом году, сообщил
Также рассматривают возможность штрафовать автомобилистов заочно: очевидец может снять фото или видео нарушения, штраф в таком случае получит владелец машины.
Кроме того, предлагается ввести штраф до 2 тысяч рублей за мойку транспортного средства во дворе. Штраф до 3 тысяч рублей могут ввести за оставление разукомплектованных транспортных средств.