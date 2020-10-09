В Москве женщина пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч

25-летняя женщина опубликовала в интернете объявление о поиске приемной семьи для своей дочери.

В Москве женщина пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает ГУ СКР по столице.

25-летняя женщина опубликовала в интернете объявление о поиске приемной семьи для своей дочери. 8 октября в одной из кофеен она передала ребенка покупательнице и написала расписку, что получила деньги. «Сделка» проходила в рамках оперативных действий.

На москвичку завели дело по пунктам «б, з» части 2 статьи 127.1 УК («Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Ей грозит до десяти лет тюрьмы.