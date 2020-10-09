В Москве заговорили о закрытии ночных клубов и ресторанов

Необходимость введения мер власти Москвы объясняют «высоким трафиком в городе».

В Москве заговорили о закрытии ночных клубов, ресторанов, баров и караоке. Вопрос обсуждает мэрия столицы, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным источника, властей беспокоят питейные и ночные заведения с большим скоплением людей с точки зрения распространения болезни.

Необходимость введения мер власти Москвы объясняют «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».

«Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной», — отметил источник.