В Кремле допустили новые ограничения из-за коронавируса
В случае роста инфицированных тему рассмотрят штаб правительства и на уровне регионов.
Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, оперативный штаб правительства и региональные власти будут обсуждать новые ограничения. Об этом пишут «
Он заявил, что в случае роста инфицированных тему рассмотрят штаб правительства и на уровне регионов.
«Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, я сейчас вам не могу сказать», — сказал Песков.
Напомним, за сутки в России выявили 12 126 случаев коронавируса.