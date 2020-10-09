В Кремле допустили новые ограничения из-за коронавируса

В случае роста инфицированных тему рассмотрят штаб правительства и на уровне регионов.

Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, оперативный штаб правительства и региональные власти будут обсуждать новые ограничения. Об этом пишут « Ведомости » со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он заявил, что в случае роста инфицированных тему рассмотрят штаб правительства и на уровне регионов.

«Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, я сейчас вам не могу сказать», — сказал Песков.

Напомним, за сутки в России выявили 12 126 случаев коронавируса.