В Бишкеке начались столкновения протестующих

На центральной площади города слышны взрывы.

В центре Бишкека начались столкновения протестующих. Об этом передает РИА Новости .

На центральной площади города слышны взрывы, передает ТАСС .

Протесты в Бишкеке идут уже несколько дней, они начались после выборов в парламент 5 октября.

В первый день протестующие захватили здание парламента и мэрии, а также освободили из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. ЦИК признал выборы недействительными и отменил их.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке и распорядился ввести в город войска.

Также глава республики подписал указ об отставке правительства и премьера.