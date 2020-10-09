В Бишкеке начались столкновения протестующих
На центральной площади города слышны взрывы.
В центре Бишкека начались столкновения протестующих. Об этом передает
На центральной площади города слышны взрывы, передает
Протесты в Бишкеке идут уже несколько дней, они начались после выборов в парламент 5 октября.
В первый день протестующие захватили здание парламента и мэрии, а также освободили из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. ЦИК
9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Также глава республики подписал указ об отставке правительства и премьера.