Спасская районная больница получила два новых автомобиля и флюорограф

Новый аппарат уже установили в больнице.

Спасская районная больница получила два новых санитарных автомобиля и современный флюорограф. Об этом сообщил региональный минздрав.

Главврач Спасской районной больницы Михаил Миронов сообщил, что два новых автомобиля Lada Largus «станут хорошим подспорьем в работе медицинских работников района». Автомобили оснащены складными носилками, они удобные, комфортные и предназначены для транспортировки пациентов.

«Медперсонал уже отметил ряд преимуществ в использовании новой машины. Они говорят, что низкий автомобиль удобен для пациентов пожилого возраста, им легче садиться в машину, да и медработникам стало сподручнее размещать больного на носилках», — рассказал главврач.

Кроме того, в больнице установили новый аппарат для флюорографического обследования, который приобрели за шесть миллионов рублей.

Монтаж флюорографа провел завод-производитель, медперсонал прошел обучение, в настоящий момент происходит процесс оформления документации.

«Появилось больше возможностей: мы можем отпечатать снимки на пленке, на термобумаге и даже использовать бумажный вариант. А если есть какие-то недочеты, то можно улучшить изображение. Да и доза облучения от него значительно меньше», — сообщил Миронов.