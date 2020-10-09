Собянин: в Москве не планируется ничего закрывать из-за коронавируса

Мэр отметил, что «нужно сохранить рабочие места».

Власти Москвы не планируют закрывать объекты экономической сферы в связи с ростом выявленных случаев коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу .

«Конечно, на первом месте стоит жизнь и здоровье людей — как обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадало, как можно меньше умерло. Второй — это, конечно, экономика. Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей. Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять», — сказал Собянин.

Всего в столице выявлено 321 812 случаев заражения, из них 3 701 за последние сутки. Выздоровели 259 127 человек, умерли 5 530.