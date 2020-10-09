СМИ: в Рязани за взятку задержали инспектора МРЭО ГИБДД
Капранов задержан при получении взятки за ускорение регистрации машин.
В Рязани за взятку задержали инспектора МРЭО ГИБДД Илью Капранова. Об этом пишет «
По данным СМИ, Капранов задержан при получении взятки за ускорение регистрации машин.
Также отмечается, что инспектору вменяют несколько эпизодов получения взяток через посредника. Сумма «вознаграждения» незначительная, но материалы преданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.
Инспектор МРЭО уволен из органов МВД.