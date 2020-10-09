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Рязанский театр получит от Правительства премию в три миллиона
Спектакль Рязанского театра кукол «Доктор Айболит» стал лауреатом премии Правительства России.

Спектакль Рязанского театра кукол «Доктор Айболит» стал лауреатом премии Правительства России. В качестве вознаграждения театр получит три миллиона рублей.

«Доктор Айболит» стал лучшей постановкой по произведениям русской классики. Его премьера прошла 27 октября 2019 года. Режиссер постановки Олег Жюгжда знаком рязанскому зрителю по спектаклям «…и наказанiе», «Женитьба», «Король-Олень».

Лауреатами премии Правительства, помимо Рязанского театра кукол, стали:

  • Театр кукол Республики Карелия (спектакль «О рыбаке и рыбке» притча о семейном счастье для детей, взрослых и очень взрослых по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»),
  • Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева (спектакль «Гоголь.Спб»).

Фото Рязанского театра кукол