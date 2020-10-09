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Рязанские власти рассказали, кому нужно обязательно носить маски
Рязанцам напомнили, что одноразовые маски нужно менять каждые два-три часа.

В пятницу, 9 октября, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что маски обязательно должны носить люди, оказывающие медпомощь заболевшим и ухаживающие за ними. Здоровым гражданам следует надевать маску в общественных местах и транспорте.

Рязанцам напомнили, что одноразовые маски нужно менять каждые два-три часа.

«Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному применению и какой-либо обработке, — отметили в оперштабе. — В домашних условиях их необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро».

По информации Роспотребнадзора, маски эффективны в сочетании с другими методами профилактики: частым мытьем рук, дезинфекцией предметов и соблюдении социальной дистанции.