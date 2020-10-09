Рязанские полицейские разыскали грабителя по татуировке

Выяснилось, что мужчина ограбил магазин сотовой связи в Приокском.

Рязанские полицейские разыскали грабителя по татуировке. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что мужчина ограбил магазин сотовой связи в Приокском. Он украл два телефона.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники полиции увидели характерную примету злоумышленника — татуировку на руке.

Оперативники предположили, что этот мужчина раннее был судим. Они проверили эскиз татуировки через базы криминалистического учета и выяснили, что причастным к краже является 36-летний житель Рыбновского района. Раннее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой и грабеж.

Стражи правопорядка разыскали рецидивиста и задержали его.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.