Рязанская полиция анонсировала рейд в выходные

Полиция будет останавливать водителей и проверять их на трезвость.

В пятницу и предстоящие выходные в Рязанской области пройдут рейды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция будет останавливать водителей и проверять их на трезвость.

В ведомстве напомнили, что за «пьяное» вождения грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водителя задержали в нетрезвом виде второй раз, ему грозит уголовное наказание, а сумма штрафа составит 200-300 тысяч рублей. Также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет.

О пьяных водителях попросили сообщать по номерам (4912) 29-74-54, 29-74-64.