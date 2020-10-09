Рязанцы завоевывали медали Чемпионата России по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА

Соревнования проходили в Сочи.

В Сочи в спорткомплексе «Юность» 5-8 октября проходил Чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В нем поучаствовали 322 легкоатлета-паралимпийца из 49 регионов, в том числе и рязанцы, сообщил сайт регионального минспорта.

В стартовый соревновательный день, 5 октября, рязанские паралимпийцы завоевали четыре медали: «золото» и три «бронзы». Чемпионом России-2020 в своем классе в метании диска стал мастер спорта России Александр Спицин (ЦСП, СШ «Орион», тренер — Артем Кащеев), бронзовые награды в активе мастера спорта России Романа Зацепина (метание диска, ЦСП, СШ «Орион», тренер — Константин Турусов), кандидата в мастера спорта Полины Иващенко (метание клаба, СШ «Орион», тренер — Галина Муравлева) и мастера спорта России Андрея Сачкова (метание клаба, ЦСП, СШОР «ЦСК», тренер — Юлия Богачева).

6 октября свой 20-й титул чемпионки России завоевала спортсменка рязанского регионального ЦСП и СШОР «ЦСК», чемпионка и призерка чемпионатов мира и Европы, экс-рекордсменка мира, рекордсменка Европы, обладательница Паралимпийской квалификации-2021, заслуженный мастер спорта России Мария Богачева (тренер — Юлия Богачева), выиграв «золото» в толкании ядра с результатом 7 метро 23 сантиметра.

Дмитрий Чиняев (ЦСП, СШОР «Юность», тренер — Турусов Константин) завоевал «серебро» в метании диска, бронзовую награду взяла Надежда Семенова (ЦСП, СШОР «ЦСК», тренер — Юлия Богачева) в толкании ядра.

В третий день соревнований Александр Спицин стал бронзовым призером в метании копья. Мария Богачева стала первой в метании диска. В четвертый соревновательный день в метании копья отличились Надежда Семенова («золото») и Мария Богачева («серебро»).

Фото со страниц спортсменов в соцсетях