Рязанцев наградили за помощь в проекте «Сеть активных физкультурных маршрутов»

И.о. министра физической культуры и спорта области Юрий Колдин пояснил, что проект позволит повысить привлекательность Рязанской области в сфере активного отдыха и туризма.

В рязанском минспорте наградили волонтеров, представителей предприятий, учреждений и органов местной власти за помощь в реализации проекта «Сеть активных физкультурных маршрутов». Об этом сообщил сайт ведомства.

И.о. министра физической культуры и спорта области Юрий Колдин пояснил, что проект позволит повысить привлекательность Рязанской области в сфере активного отдыха и туризма и обеспечить необходимый уровень контроля и безопасности при прохождении маршрута.

«Как известно, спорт — это здоровье. В рамках реализации федерального проекта „Спорт — норма жизни“ мы должны к 2024 году достигнуть показателя в 55% занимающихся физической культурной и спортом. Наш проект „Сеть активных физкультурных маршрутов“, направлен как раз на повышение двигательной активности населения, вовлечение населения разного возраста в систематические занятия физической культурой и спортом», — сказал Колдин.

По его словам, благодаря проекту в каждом районе «будет возможность заниматься такими простыми и, в то же время, полезными видами спорта, как ходьба и бег».

Юрий Колдин также наградил победителей и участников конкурса, проходившего в группе «Сеть активных физкультурных маршрутов» во «ВКонтакте».

Фото рязанского минспорта