Рязанца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство гостя

Пострадавший получил не менее 20 ударов ножом.

Рязанца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство гостя. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил региональный следком.

Как установил суд, вечером 26 июня приехавший в гости к родственникам рязанец и его знакомый житель села Плахино Захаровского района пили алкоголь в доме последнего. Мужчины поссорились, и хозяин дома не менее 20 раз ударил гостя ножом в голову, шею и грудь. 40-летний пострадавший умер на месте.

52-летнего сельчанина признали виновным по части 1 статьи 105 УК («Убийство») и приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.