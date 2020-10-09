Рязанца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство гостя
Пострадавший получил не менее 20 ударов ножом.
Рязанца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство гостя. Об этом в пятницу, 9 октября,
Как установил суд, вечером 26 июня приехавший в гости к родственникам рязанец и его знакомый житель села Плахино Захаровского района пили алкоголь в доме последнего. Мужчины поссорились, и хозяин дома не менее 20 раз ударил гостя ножом в голову, шею и грудь. 40-летний пострадавший умер на месте.
52-летнего сельчанина признали виновным по части 1 статьи 105 УК («Убийство») и приговорили к десяти годам колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.